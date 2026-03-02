Tophane-i Amire’de başlayan “Hane” sergisi, hat sanatının derin yolculuğunu “Nokta” belgeseliyle ekrana taşıyor.

MURAT ÖZTEKİN- Tophane-i Amire’de ziyaretçilerle buluşan “Hane” İslam sanatları sergisi, “Nokta” adlı hat belgeseline dönüştü. Albayrak grubu tarafından hazırlanan dokümanter filmde hat sanatının tarihî seyri ele alınarak günümüzde geldiği yer değerlendiriliyor.

USTA İSİMLER SANATI ANLATTI

İsmini hat sanatının temeli olan noktadan alan belgeselde, hattat Mehmed Özçay, İbrahim Şengül ve Ayten Tiryaki’nin yanı sıra Prof. Uğur Derman ve Prof. Dr. Çiçek Derman klasik sanatları ele alıyor. Ayrıca Murat Ülker, Yasemin Karaca, Esad Sivri ile Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü konuşuyor.

Klasik sanatın dünü ve bugünü belgesel oldu: Hat noktalarla canlanıyor

“Nokta” belgeseline Şeyh Hamdullah sayesinde hat sanatının İstanbul’da farklı bir üslup bulduğu anlatılıyor.

Şehrin “Kur’ân’ın yazıldığı şehir” sıfatına kavuştuğunun öne çıkarıldığı yapımda, klasik sanatların değerlerini koruyarak ölçülü bir tekâmül (gelişme) içinde olduğu kaydediliyor. Belgeselde, geçen asırdan bitme noktasına gelen hat sanatının tekrar canlandığı vurgulanıyor.

Yönetmen İsmail Emin Demir imzasını taşıyan belgesel, İstanbul’da sona eren ve yakında başka şehirlerde de sanatseverlerle buluşacak “Hane” serginin arka planına da ışık tutuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası