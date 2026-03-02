Amerika ve İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ile birlikte bakanlar ve komutanlar öldürüldü. İran “ABD kırmızı çizgiyi aştı” dedi, Trump “İran saldırılarını artırırsa daha sert vururuz” cevabını verdi. Savaş şimdiden 10 ülkeye ulaştı. Tahran, Rumlar dâhil ABD’yi destekleyen ülkeleri vurmaya başladı. Kıvılcımın Çin-Tayvan hattına sıçraması, ardından dünyayı, ABD-Çin savaşının başlaması korkusu sardı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın ikinci günü geride kaldı. İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran’a yönelik saldırılarda 700’den fazla sorti yapıp 2 binden fazla mühimmat kullandığını bildirdi.

“Tahran’a giden yolun açıldığı” belirtilerek, vurulan yerler arasında balistik füze rampaları, karargâhlar, İran hava savunma sistemleri ve rejime ait komuta merkezleri bulunduğu iddia edildi. İran ise İsrail ve yine Körfez ülkelerini hedef aldı. Bahreyn’deki ABD askerlerinin konuşlandığı bölgeyi balistik füzelerle vurduklarını duyuran İran Devrim Muhafızları Ordusu “560 Amerikan askeri öldü ya da yaralandı” iddiasında bulundu. ABD ise şu ana kadar sadece 3 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya savaşı başladı gibi

TRUMP: İRAN’LA MÜZAKERELERE DÖNEBİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasına ait 9 geminin batırıldığını duyurarak “Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler!” dedi.

Hamaney’in yanı sıra çok önemli isimleri öldürdüklerini aktaran Trump “Operasyon çok hızlı ilerliyor. Tek bir seferde 48 lider ortadan kaldırıldı. Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamıyor” diye konuştu.

ABD Başkanı, daha sonra ateşi bir nebze de düşürecek açıklamalarda bulundu. İran’daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini dile getiren Donald Trump “Onlar konuşmak istiyorlar. Ben de bunu kabul ettim. Bu yüzden onlarla konuşacağım. Daha önce anlaşma olabilirdi ancak fazla kurnazlık yaptılar” ifadelerini kullandı. Trump, daha önce müzakere yaptıkları bazı isimlerin son saldırılarda hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

KIBRIS VURULDU İDDİASI

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan üslerine iki füze atıldığını aktararak “Biz savaşın parçası değiliz” dedi. İngiliz Bakanı yalanlayan GKRY Hükûmet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “Füzeler Akdeniz boyunca gitti. Hiçbir zaman Kıbrıs’a yönelmedi” ifadelerini kullandı.

Dünya savaşı başladı gibi

HAYALET UÇAKLAR TONLARCA BOMBA BIRAKTI

ABD’li yetkililer, İran’a yönelik saldırılarda 4 adet B-2 bombardıman uçağının kullanıldığını açıkladı. Radara yakalanmayan ‘Hayalet Uçaklar’ın yer altı balistik füze tesislerine tonlarca bomba attığı aktarıldı. ABD ordusu, haziran ayındaki operasyonda da nükleer tesisleri bu uçaklar ile imha etmişti.

Dünya savaşı başladı gibi

DEMEÇ SAVAŞI: TEHDİTLER UÇUŞUYOR

Trump nabız düşüren açıklamalar yapsa da İsrail Başbakanı Netanyahu sert söylemlerine devam etti. Sosyal medya hesabından Farsça paylaşımda bulunan Netanyahu “Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceğiz. İran’ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli şartları oluşturacağız. Bir nesilde bir defa gelen büyük bir fırsat yakaladınız. İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için sokaklara dökülmeniz gereken an geldi” dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da halkına seslenerek “Düşmanı her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacağız” ifadelerini kullandı.

NOTLAR

Ölen isimler arasında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın da olduğu iddia edildi. Fakat Ahmedinejad’ın sosyal medya hesabından Hamaney için taziye mesajı yayınlanması kafaları karıştırdı.

İsrail ordusu, 100.000 yedek askerin seferber edildiğini bildirdi.

İran devlet televizyonunun Tahran’daki binası vuruldu.

İsrail’in, İran’da vurduğu ilkokulda ölen kız öğrencilerin sayısı 148’e yükseldi.

İran’da siyah ve kırmızı bayraklar çekildi. Siyah ‘yas’, kırmızı intikam anlamına geliyor.

Tel Aviv: İran Genelkurmay binasını yerle bir ettik

BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Kuleleri’ne İHA isabet etti. Kulelerde aralarında İsrail Büyükelçiliği olmak üzere çok sayıda yabancı misyonun ofisi bulunuyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası