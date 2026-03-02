Uzman yorumu: Rejimi sadece halk değiştirir
İran’da, geçici dinî lider Ali Rıza Arafi oldu. Analistlere göre, Tahran nükleer programdan geri adım atmayacak, Hamaney’in ölümü rejim değişikliği getirmeyecek. Sistem için son kararı halk verecek.
Uzmanlar, Hamaney'in ölümü durumunda İran'da rejim değişikliği beklemiyor ve bu kararı İran halkının vereceğini vurguluyor.
- İran Araştırmaları Merkezi Uzmanı, Hamaney'in ölmesinin rejim değişikliğine yol açmayacağını belirtti.
- ABD'nin rejim değişikliği beklentisinin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor.
- Emekli Albay, rejimi veya sistemi değiştirecek gücün İran halkı olduğunu vurguladı.
- İsrail'in operasyonlarına ABD desteğiyle devam edebileceği ancak İran'ın geleceğine halkın karar vereceği ifade edildi.
YEŞİM ERASLAN- İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Uzmanı Rahim Farzam, Hamaney’in öldürülmesinin rejim değişikliğine sebep olmayacağını söyledi.
Farzam, “Ucu açık bir süreçten geçiyoruz. ABD’nin beklentisi rejimin değişeceği yönünde ancak rejiminin değişmesi ve yeni yönetimin onların istedikleri noktaya gelmesi ihtimali çok düşük” dedi.
Savaşın ortasında Trump'tan sürpriz açıklama! "Saldırılar 4 hafta sürebilir"
Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu da, rejimi veya sistemi değiştirecek olanın İran halkı olduğuna dikkat çekerek, şu tespitlerde bulundu:
“İsrail kendi adıyla bir operasyon yapıyor. İsrail askerî operasyonuna devam edebilir ve ABD ona desteğini sağlayabilir. ABD küresel çıkarlarına, İsrail ise bölgesel çıkarlarına bakar. Ancak İran nasıl yönetilecek buna karar verecek olan İran halkıdır. ABD’nin istediği buydu ve İran’ı bu noktaya getirdi. Ben buna beşinci nesil savaş diyorum.”