Hac yolculuğunda 8 ayda 12 ülke geçen emekli İspanyol öğretmen Rafael Hernandez “Allah’a ahdim vardı, yerine getirdim. Bunun huzuru içindeyim” dedi.

Müslüman olduktan sonra hac yapmaya karar veren ve bunu ülkesi İspanya’dan Mekke’ye kadar at üstünde katetmeyi ahdeden emekli öğretmen Rafael Hernandez Mancha, ahdini yerine getirmenin huzuru içinde olduğunu söyledi.

İki arkadaşıyla yaptığı, birçoğu için “imkânsız görülen” Endülüs’ten Mekke’ye atla hac yolculuğunu anlatan Hernandez “533 yıldır kimse atla buradan hacca gitmemişti.

At sırtında Endülüs'ten Mekke'ye giden Mancha: Seyahatimizde Allah’ın yardımı üzerimizdeydi

Son olarak bu seyahati 1491 yılında Muhammed del Corral ve Omar Paton yapmıştı. Heyecan veren ve hayatımızı değiştiren bir seyahat oldu.

Hacca gitmek, zaten tek başına çok büyük bir heyecan ama buradan atla çıkıp o yolculuğu yapmak, bunun sonunda Kâbe’ye dokunmak, gerçekten çok duygusal ve yoğun bir şey” diye konuştu.

“Abdullah” ismini alan Rafael Hernandez, Türkiye dâhil 12 ülke geçerek 8 ay süren seyahatlerinde Allah’ın yardımını defalarca gördüklerini ifade etti.

At sırtında Endülüs'ten Mekke'ye giden Mancha: Seyahatimizde Allah’ın yardımı üzerimizdeydi

Yanlarına 1.500’er avro alarak 3 arkadaş olarak yola çıktıklarını belirten Abdullah “Daha İspanya’dan çıkmadan paramız bitti. Zaragoza’da Faslı gündelik tarım işçileri aralarında 2 bin avro toplayarak bize verdi. Fransa’nın Toulouse, İtalya’nın Verona kentlerinde, Bosna’da, Sırbistan’ın Sancak bölgesinde, Türkiye’de, Ürdün’de bizi gören herkesin yardım eli uzatmasını asla unutmayacağım” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası