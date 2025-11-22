Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettikleri mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

"BUNA DA ŞÜKÜR DİYECEĞİM"

Sakatlıklar hakkında konuşan Buruk, "Buna da şükür diyeceğim. Eksiklerimiz var ama kadro yapımız, yine iyi bir ilk 11 ile sahadayız. Kendi sahamızdayız. Rakibimizin son maçlardaki çıkışını görüyoruz. Beklediğimiz senaryo, rakibin beklediği ve geçiş hücumu düşündüğü bir senaryo. Bunu da zaman zaman iyi yapıyorlar." dedi.

"BİR SONRAKİ MAÇA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Victor Osimhen'i hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Royale Union Saint-Gilloise ile oynanacak maça yetiştirmeye çalışacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Kadroda bugün ve salı gününü düşündük. Osimhen'in sakatlığını biliyorduk. Bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu. Salı günü sahada olmasını bekliyoruz. Yaşadığımız sakatlıklar, milli takım araları zor oluyor, milli takımda ne yaptıklarını da tam bilmiyorsunuz. Biz burada çok önem gösteriyoruz. Üst üste sakatlıklar, futbolda bunlar var." diye konuştu.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR DURUM OLDU"

Eren, Metehan ve İlkay Gündoğan'a ilişkin konuşan Buruk, "Eren ve Metehan'da hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Kendi sahamızdayız, rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Onlar daha hazır. Milli takıma oyuncu göndermeden hazırlandılar. Biz bugüne, salı gününe, gelecek haftaya hazırlanıyoruz. İyi bir 11'imiz var. Taraftarımızla birlikte maçı kazanabilecek bir 11'imiz var. İlkay'ı da başlatmadım. Üst üste 3 maç olacağı için bu maçta 30-40 dakika oynatıp salı gününe hazır hale getirmek istiyoruz. Salı günü onu kullanacağız." dedi.

