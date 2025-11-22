Galatasaray, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, yaklaşık 2 yıl önce kulübe rekor bonservis kazandıran Fransız sağ bek Sacha Boey için yeniden düğmeye basacağı konuşuluyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem rotasyonu güçlendirmek hem de Wilfried Singo'nun muhtemel İngiltere'ye transferinde sıkıntı yaşamamak için savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yeniden kadrosuna görmek istediği Sacha Boey, listenin ilk sıralarında yer alıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey konusunda ocak ayında Bayern Münih ile resmi temas kurması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Sacha Boey

30 MİLYON EUROLUK REKOR İMZA

Bayern Münih Kulübü, 2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey için tarihi bir ödeme yapmıştı. 30 milyon euro bonservis ile o dönem Süper Lig rekoru kırılmıştı.

Galatasaray, Wilfried Singo'nun Premier Lig'e muhtemel transferini düşünerek hareket ediyor.

37 MAÇTA BİR GOL, 5 ASİST

Sacha Boey, Ocak 2024'ten beri forma giydiği Bayern Münih'te 37 resmi maça çıktı. Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Süper Kupası zaferi yaşayan 25 yaşındaki Fransız sağ bek, Alman ekibinde bir gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

