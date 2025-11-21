Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve kulübün hedeflerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Avrupa'nın en büyüğü olmayı hayal ettiklerini söyleyen Buruk, Süper Lig'de performanslarına dair yaptığı açıklamada, "Oyuncuların performans ve psikolojik olarak en hazır oldukları yer Şampiyonlar Ligi. Lig maçlarında aynı konsantrasyonu bazen yakalayamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hakkında konuştu.

"AVRUPA’NIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLMAYI HAYAL EDİYORUZ"

Avrupa'da en büyük takım olmayı hayal ettiklerini kaydeden Buruk, "Galatasaray’ın hedefleri hiç bitmiyor. Hep ileri gidiyoruz. Galatasaray’ın değerleri her zaman sabittir. Onlara uyarsınız ve yaşarsınız. Bu anlamda takım tutmak ayrı bir şey ama Galatasaraylı olmak çok farklı bir şey. Avrupa’da yakalayacağımız başarıları daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Galatasaray’ın Avrupa’nın en büyüklerinden biri olmasını hayal ediyoruz.” dedi.

"AYNI KONSANTRASYONU YAKALAYAMIYORLAR"

Süper Lig'de konsantrasyon eksikliği yaşayabildiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncuların performans ve psikolojik olarak en hazır oldukları yer Şampiyonlar Ligi. Bunu net görüyoruz. Bir de öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu bazen yakalayamıyorlar. Eksisi de bu." şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPASI'NIN KAZANMAYI İSTİYORUZ"

Futbolcu olarak kazandığı başarıyı teknik direktör olarak da kazanmayı istediğini belirten Buruk, "Avrupa Kupası'nın kazanmayı hayal ediyoruz. Futbolcu olarak yaşadım, teknik adam olarak da inşallah." dedi.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası