Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 99'uncu defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 55-22, atılan gollerde de 172-101 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

GALATASARAY'IN 55, GENÇLERBİRLİĞİ 22 GALİBİYETİ VAR

Süper Lig'de yarın 99'uncu defa karşı karşıya gelecek iki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle cevap verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda Başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

SAHASINDA SON 7 MAÇTA PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında Başkent temsilcisini puansız gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-siyahlı ekibi ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki defa 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi, Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

GÖKHAN KARATAŞ

