Bu yıl 83'üncüsü düzenlen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenen törenin sunuculuğunu ise üst üste ikinci kez Nikki Glaser üstlendi. Oscar'ın da habercisi niteliğinde sayılan ödüller sahiplerini buldu. Bu sene sürprizler dikkat çekti. İşte 83. Altın Küre Ödüllerinde kazanların tam listesi...

83. Altın Küre Ödülleri, favorilerin ve sürprizlerin aynı gecede buluştuğu sonuçlarıyla ödül sezonunun yönünü belirledi. Geçtiğimiz ay adayların açıklandığı Altın Küre Ödülleri'nde bu kez ilk defa podcast kategorisi de yer aldı. Gecenin en çok konuşulanları ise sürprizler oldu. İşte Altın Küre'de kazananlar...

- SİNEMA ADAYLIKLARI

EN İYİ FİLM – DRAMA

Kazanan: Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

EN İYİ FİLM - MÜZİKAL/KOMEDİ

Kazanan: Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Kazanan: The Secret Agent

It Was Just an Accident

No Other Choice

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Kazanan: KPop Demon Hunters

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

Kazanan: Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Sentimental Value

Julia Roberts - After the Hunt

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA

Kazanan: Joel Edgerton - Train Dreams

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere

EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ

Kazanan: Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo - Wicked: For Good

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - One Battle After Another

Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ

Kazanan: Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-Hun - No Other Choice

Jesse Plemons - Bugonia

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kazanan: Teyana Taylor - One Battle After Another

Emily Blunt - The Smashing Machine

Elle Fanning - Sentimental Value

Ariana Grande - Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kazanan: Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Benicio Del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - One Battle After Another

Adam Sandler - Jay Kelly

SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI ÖDÜLÜ

Kazanan: Sinners

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

EN İYİ YÖNETMEN

Kazanan: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ryan Coogler - Sinners

Guillermo del Toro - Frankenstein

Jafar Panahi - It Was Just an Accident

Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao - Hamnet

EN İYİ SENARYO

Kazanan: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ronald Bronstein ve Josh Safdie - Marty Supreme

Ryan Coogler - Sinners

Jafar Panahi - It Was Just an Accident

Eskil Vogt ve Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao ve Maggie O'Farrell - Hamnet

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

Kazanan: "Golden" (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong

"Dream as One" (Avatar: Fire and Ash) - Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

"I Lied to You" (Sinners) - Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

"No Place Like Home" (Wicked: For Good) - Stephen Schwartz

"The Girl in the Bubble" (Wicked: For Good) - Stephen Schwartz

"Train Dreams" (Train Dreams) - Nick Cave, Bryce Dessner

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

Kazanan: Ludwig Göransson - Sinners

Alexandre Desplat - Frankenstein

Jonny Greenwood - One Battle After Another

Kanding Ray - Sirât

Max Richter - Hamnet

Hans Zimmer - F1

- TELEVİZYON ADAYLIKLARI

EN İYİ DİZİ – DRAMA

Kazanan: The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

EN İYİ DİZİ - MÜZİKAL/KOMEDİ

Kazanan: Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

EN İYİ MİNİ DİZİ

Kazanan: Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

Kazanan: Rhea Seehorn - Pluribus

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Severance

Helen Mirren - Mobland

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - The Diplomat

EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA

Kazanan: Noah Wyle - The Pitt

Sterling K. Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Severance

EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ

Kazanan: Jean Smart - Hacks

Kristen Bell - Nobody Wants This

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ

Kazanan: Seth Rogen - The Studio

Adam Brody - Nobody Wants This

Steve Martin - Only Murders in the Building

Glen Powell - Chad Powers

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ

Kazanan: Michelle Williams - Dying for Sex

Claire Danes - The Beast in Me

Rashida Jones - Black Mirror: Common People

Amanda Seyfried - Long Bright River

Sarah Snook - All Her Fault

Robin Wright - The Girlfriend

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ

Kazanan: Stephen Graham - Adolescence

Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti - Black Mirror: Eulogy

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys - The Beast in Me

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kazanan: Erin Doherty - Adolescence

Carrie Coon - The White Lotus

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O'Hara - The Studio

Parker Posey - The White Lotus

Aimee-Lou Wood - The White Lotus

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kazanan: Owen Cooper - Adolescence

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Severance

Ashley Walters - Adolescence



EN İYİ STAND-UP GÖSTERİSİ

Kazanan: Ricky Gervais - Mortality

Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart - Acting My Age

Kumail Nanjiani - Night Thoughts

Sarah Silverman - PostMortem

EN İYİ PODCAST

Kazanan: Good Hang with Amy Poehler

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First

