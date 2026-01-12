83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye sürprizler damga vurdu
Bu yıl 83'üncüsü düzenlen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenen törenin sunuculuğunu ise üst üste ikinci kez Nikki Glaser üstlendi. Oscar'ın da habercisi niteliğinde sayılan ödüller sahiplerini buldu. Bu sene sürprizler dikkat çekti. İşte 83. Altın Küre Ödüllerinde kazanların tam listesi...
83. Altın Küre Ödülleri, favorilerin ve sürprizlerin aynı gecede buluştuğu sonuçlarıyla ödül sezonunun yönünü belirledi. Geçtiğimiz ay adayların açıklandığı Altın Küre Ödülleri'nde bu kez ilk defa podcast kategorisi de yer aldı. Gecenin en çok konuşulanları ise sürprizler oldu. İşte Altın Küre'de kazananlar...
- SİNEMA ADAYLIKLARI
EN İYİ FİLM – DRAMA
Kazanan: Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
EN İYİ FİLM - MÜZİKAL/KOMEDİ
Kazanan: Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Kazanan: The Secret Agent
It Was Just an Accident
No Other Choice
Sentimental Value
Sirât
The Voice of Hind Rajab
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Kazanan: KPop Demon Hunters
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle
Elio
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA
Kazanan: Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Die My Love
Renate Reinsve - Sentimental Value
Julia Roberts - After the Hunt
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA
Kazanan: Joel Edgerton - Train Dreams
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - The Smashing Machine
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere
EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ
Kazanan: Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
Cynthia Erivo - Wicked: For Good
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - One Battle After Another
Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee
Emma Stone - Bugonia
EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ
Kazanan: Timothée Chalamet - Marty Supreme
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-Hun - No Other Choice
Jesse Plemons - Bugonia
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kazanan: Teyana Taylor - One Battle After Another
Emily Blunt - The Smashing Machine
Elle Fanning - Sentimental Value
Ariana Grande - Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Kazanan: Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Benicio Del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - One Battle After Another
Adam Sandler - Jay Kelly
SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI ÖDÜLÜ
Kazanan: Sinners
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible - The Final Reckoning
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
EN İYİ YÖNETMEN
Kazanan: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ryan Coogler - Sinners
Guillermo del Toro - Frankenstein
Jafar Panahi - It Was Just an Accident
Joachim Trier - Sentimental Value
Chloé Zhao - Hamnet
EN İYİ SENARYO
Kazanan: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ronald Bronstein ve Josh Safdie - Marty Supreme
Ryan Coogler - Sinners
Jafar Panahi - It Was Just an Accident
Eskil Vogt ve Joachim Trier - Sentimental Value
Chloé Zhao ve Maggie O'Farrell - Hamnet
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
Kazanan: "Golden" (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong
"Dream as One" (Avatar: Fire and Ash) - Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
"I Lied to You" (Sinners) - Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
"No Place Like Home" (Wicked: For Good) - Stephen Schwartz
"The Girl in the Bubble" (Wicked: For Good) - Stephen Schwartz
"Train Dreams" (Train Dreams) - Nick Cave, Bryce Dessner
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
Kazanan: Ludwig Göransson - Sinners
Alexandre Desplat - Frankenstein
Jonny Greenwood - One Battle After Another
Kanding Ray - Sirât
Max Richter - Hamnet
Hans Zimmer - F1
- TELEVİZYON ADAYLIKLARI
EN İYİ DİZİ – DRAMA
Kazanan: The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
EN İYİ DİZİ - MÜZİKAL/KOMEDİ
Kazanan: Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
EN İYİ MİNİ DİZİ
Kazanan: Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA
Kazanan: Rhea Seehorn - Pluribus
Kathy Bates - Matlock
Britt Lower - Severance
Helen Mirren - Mobland
Bella Ramsey - The Last of Us
Keri Russell - The Diplomat
EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA
Kazanan: Noah Wyle - The Pitt
Sterling K. Brown - Paradise
Diego Luna - Andor
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Adam Scott - Severance
EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ
Kazanan: Jean Smart - Hacks
Kristen Bell - Nobody Wants This
Ayo Edebiri - The Bear
Selena Gomez - Only Murders in the Building
Natasha Lyonne - Poker Face
Jenna Ortega - Wednesday
EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL/KOMEDİ
Kazanan: Seth Rogen - The Studio
Adam Brody - Nobody Wants This
Steve Martin - Only Murders in the Building
Glen Powell - Chad Powers
Martin Short - Only Murders in the Building
Jeremy Allen White - The Bear
EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ
Kazanan: Michelle Williams - Dying for Sex
Claire Danes - The Beast in Me
Rashida Jones - Black Mirror: Common People
Amanda Seyfried - Long Bright River
Sarah Snook - All Her Fault
Robin Wright - The Girlfriend
EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ
Kazanan: Stephen Graham - Adolescence
Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti - Black Mirror: Eulogy
Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Jude Law - Black Rabbit
Matthew Rhys - The Beast in Me
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kazanan: Erin Doherty - Adolescence
Carrie Coon - The White Lotus
Hannah Einbinder - Hacks
Catherine O'Hara - The Studio
Parker Posey - The White Lotus
Aimee-Lou Wood - The White Lotus
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Kazanan: Owen Cooper - Adolescence
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - The White Lotus
Jason Isaacs - The White Lotus
Tramell Tillman - Severance
Ashley Walters - Adolescence
EN İYİ STAND-UP GÖSTERİSİ
Kazanan: Ricky Gervais - Mortality
Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart - Acting My Age
Kumail Nanjiani - Night Thoughts
Sarah Silverman - PostMortem
EN İYİ PODCAST
Kazanan: Good Hang with Amy Poehler
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
The Mel Robbins Podcast
SmartLess
Up First