ATV ekranlarının fenomen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, sevilen hukukçu Rahmi Özkan’dan eşinin sağlık durumuna dair son dakika açıklaması geldi. İşte Rahmi Özkan’ın eşinin hastalığına dair yaptığı açıklamalar...

Haftanın ilk gününde Müge Anlı'da Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Hanım için yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. Eşinin aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Rahmi Özkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Cenab-ı Hak'tan umut kesilmiyor. Aort damarı kalbin en önemli yeri, hiç alakasız bir yerde yırtık çıktı. Doktorlar da diyor yüzde 10 umut vardı. Yoğun bakımdan çıkması bizim için moral oldu. Sabah iyi haberini alıyorum, öğleden sonra tekrar doktorlarla görüşüyorum ateşi yükseldi diyorlar. İster istemez moral bozukluğu oluyor. Hepimiz inanç sahibiyiz. Cenab-ı Hakk'ın takdiri. "

Rahmi Özkan’ın açıklamalarına göre, Güzin Özkan aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Rahmi Özkan, uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukukçu kimliğiyle tanınmaktadır.

