Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3 bin personel alımı için süreç devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Yayımlanan kılavuzla personel alımı yerleştirme ve atama sürecine dair bilgilendirme yapılmıştı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarına yönelik araştırmalar devam ediyor. Bakanlık personel alımı başvuruları değerlendirme sürecinde. Başvuru değerlendirmelerinin tamanlanması ardından sonuçların ocak ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

Atama süreci paylaşılmıştı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AİLEE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca atama işlemi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

