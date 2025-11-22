Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'u sevindirdi! Torreira'ya uyarı yaptı
İspanya maçındaki çektiği röveşatada sol iki parmağında çatlak oluşan Barış, bu akşam 11’de sahaya çıkacak. Millî arada, sakatların iyileşmesini beklerken yeni sakatlık haberleriyle sarsılan G.Saray’ın hocası Okan Buruk, tecrübeli yıldızı en önde oynatmaya karar verdi.
Galatasaray’a millî ara yaramadı. Sakat olan oyuncuların bazı oyuncuların takıma dönmesi beklenirken, aksine yenileri eklendi. Bunların sonuncusu millî maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz oldu.
Yıldız oyuncunun İspanya maçında attığı harika röveşata şutunu kaleci Unai Simon güçlükle önlerken, bu pozisyonda Barış’ın sol el iki parmağında dört çatlak oluştuğu tespit edildi. Nijerya Millî Takımı’nda sakatlanan Victor Osimhen’in yanı sıra çocuklarını görmek için fazladan iki gün izin kullanan Mauro İcardi’nin tam hazır olmaması teknik direktör Okan Buruk’u sıkıntıya soktu.
BU DEFA SANTRFORDA
Ancak teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz, parmaklarındaki ağrının çok önemli olmadığını ve Gençlerbirliği maçına oynamak istediğini söyledi. Barış’ın bu istekli hâline çok sevinen Buruk, sağlık ekibiyle de görüştükten sonra yıldız futbolcuyu on birde sahaya sürmeye karar verdi. Darbelerden etkilenmemesi için Barış’ın parmağına özel bir atel ve bandaj yapılacak ve oyuncu sahaya böyle çıkacak. Buruk, geride kalan üç sezonda birçok mevkide değerlendirdiği ‘Joker’ Barış Alper Yılmaz’ı, Gençlerbirliği maçında yine santrforda oynatacak.
TORREİRA’YA UYARI
Galatasaray’da orta sahanın en önemli ismi Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisi öncesinde kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı oyuncu Gençlerbirliği maçında kart görmesi hâlinde cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Torreira’yı dikkatli olması konusunda uyardı.
MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray
Uğurcan
Singo
Davinson
Abdülkerim
Jakobs
Lemina
Torreira
Sane
Sara
Sallai
Barış
Gençlerbirliği
Velho
Thalisson
Goutas
Zuzek
Hanousek
Dele-Bashiru
Oğulcan
Göktan
Koita
Franco
Niang