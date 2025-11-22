İspanya maçındaki çektiği röveşatada sol iki parmağında çatlak oluşan Barış, bu akşam 11’de sahaya çıkacak. Millî arada, sakatların iyileşmesini beklerken yeni sakatlık haberleriyle sarsılan G.Saray’ın hocası Okan Buruk, tecrübeli yıldızı en önde oynatmaya karar verdi.

Galatasaray’a millî ara yaramadı. Sakat olan oyuncuların bazı oyuncuların takıma dönmesi beklenirken, aksine yenileri eklendi. Bunların sonuncusu millî maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz oldu.

Yıldız oyuncunun İspanya maçında attığı harika röveşata şutunu kaleci Unai Simon güçlükle önlerken, bu pozisyonda Barış’ın sol el iki parmağında dört çatlak oluştuğu tespit edildi. Nijerya Millî Takımı’nda sakatlanan Victor Osimhen’in yanı sıra çocuklarını görmek için fazladan iki gün izin kullanan Mauro İcardi’nin tam hazır olmaması teknik direktör Okan Buruk’u sıkıntıya soktu.

BU DEFA SANTRFORDA

Ancak teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz, parmaklarındaki ağrının çok önemli olmadığını ve Gençlerbirliği maçına oynamak istediğini söyledi. Barış’ın bu istekli hâline çok sevinen Buruk, sağlık ekibiyle de görüştükten sonra yıldız futbolcuyu on birde sahaya sürmeye karar verdi. Darbelerden etkilenmemesi için Barış’ın parmağına özel bir atel ve bandaj yapılacak ve oyuncu sahaya böyle çıkacak. Buruk, geride kalan üç sezonda birçok mevkide değerlendirdiği ‘Joker’ Barış Alper Yılmaz’ı, Gençlerbirliği maçında yine santrforda oynatacak.

Okan Buruk

TORREİRA’YA UYARI

Galatasaray’da orta sahanın en önemli ismi Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisi öncesinde kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı oyuncu Gençlerbirliği maçında kart görmesi hâlinde cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Torreira’yı dikkatli olması konusunda uyardı.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray

Uğurcan

Singo

Davinson

Abdülkerim

Jakobs

Lemina

Torreira

Sane

Sara

Sallai

Barış

Gençlerbirliği

Velho

Thalisson

Goutas

Zuzek

Hanousek

Dele-Bashiru

Oğulcan

Göktan

Koita

Franco

Niang

