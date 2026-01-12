Kahramanmaraş genelinde kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1000 kişilik "Toplum Yararına Program" (TYP) düzenleneceği duyuruldu. İŞKUR tarafından yayınlanan bilgi notuna göre, program kapsamında istihdam edilecek vatandaşlar şehrin genel düzeni ve bakımı için görev alacak.

KAHRAMANMARAŞ TYP ALIMI İLANI

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Valilik ve İlçe Kaymakamlıkları işbirliğinde 1000 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenecektir.



Başvuru Tarihleri ve Yöntemi: 12.01.2026 – 16.01.2026 (5 gün)

Başvurular; e-Devlet, ALO 170, e-şube üzerinden yapılabilecektir.



Seçme Yöntemi:21.01.2026 tarihinde Noter Kurası Yöntemi uygulanacaktır.



İşin Konusu: Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi.



Programın Başlama-Bitiş Tarihleri: 02.02.2026 - 30.06.2026"

