Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 12 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek su kesinti programını paylaştı. Yıldırım ilçesinde bugün belirli saat aralığında su kesintisi etkili oldu. Peki, "Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte, İşte 12 Ocak BUSKİ su kesintisi programı...

Bursa’da yaşayan vatandaşlar, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleşen su kesintilerini merak etmeye başladı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), arıza çalışmaları nedeniyle birçok mahallelerde su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda, suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

BUSKİ’nin açıklamasına göre, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde suların saat 19.00’da, Kazım Karabekir Mahallesi’nde ise saat 16.00 itibarıyla yeniden verildiği bildirildi.

YILDIRIM/ BEYAZIT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/01/2026 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/01/2026 19:00

Kesim Tarihi: 12/01/2026 17:00

Açıklama: Yıldırım ilçesi C3_D12 alt bölgesinde yer alan Beyazıt Mahallesi 2. Çakal Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 12 Ocak 2026 tarihinde 17.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır..

YILDIRIM / KAZIM KARABEKİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/01/2026 12:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/01/2026 16:00

Kesim Tarihi: 12/01/2026 12:45

Açıklama: Yıldırım ilçesi C3_D13 alt bölgesinde yer alan Kazım Karabekir Mahallesi Çaybaşı Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 12 Ocak 2026 tarihinde 12.45–16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

