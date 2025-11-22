Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maç, iki kardeşi karşı karşıya getirdi. Sarı kırmızılı formayı giyen Gökdeniz Gürpüz ve başkent ekibinde kariyerini sürdüren Göktan Gürpüz, maç öncesi röportaja birlikte çıktı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren mücadele, Gürpüz kardeşleri birbirine rakip yaptı.

RÖPORTAJA BİRLİKTE ÇIKTILAR

Rams Park'ta oynanan müsabaka öncesinde Galatasaray forması giyen Gökdeniz Gürpüz, Gençlerbirliği'nde top konuşturan ağabeyi Göktan Gürpüz ile röportaja birlikte çıktı.

Sarı kırmızılı formayı giyen 19 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, "Ağabeyime karşı bu statta maç çıkarmak tabii ki güzel bir duygu. İyi bir maç olsun istiyorum. Kazanmak istiyoruz." dedi.

22 yaşındaki orta saha Göktan Gürpüz ise "Kardeşimi gördüğüm için çok mutlu oldum. İyi hazırlandık, yenmek istiyoruz" diye konuştu.

EMRAH TAŞÇI

