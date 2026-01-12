Mersin’de plastik ham madde deposundan yangın çıktı. 3 deponun olduğu bölgede çıkan yangın sonrasında çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Mersin’in Toroslar ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde bulunan plastik ham maddelerinin olduğu depoların olduğu yerde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan dumanları fark edenleri, durumu ekiplere bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mersin’de plastik madde deposunda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

3 DEPO YAN YANA

3 deponun olduğu bölgede, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken, yangın sonrasında dumanlar her yeri kapladı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibe, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek verdi. Yangının söndürülmesi için başlatılan müdahale devam ediyor.

