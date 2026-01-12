İhlas Haber Ajansı • Mersin
Mersin’de plastik madde deposunda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Mersin’de plastik ham madde deposundan yangın çıktı. 3 deponun olduğu bölgede çıkan yangın sonrasında çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Mersin'in Toroslar ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde plastik ham maddelerinin bulunduğu depolarda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
- Mersin Toroslar'daki Hurdacılar Sitesi'nde plastik ham maddelerinin bulunduğu depolarda yangın çıktı.
- Yangın, üç bitişik depoyu etkiledi ve sabah saatlerinde başladı.
- Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis (TOMA) ve sağlık ekibi yangına müdahaleyi sürdürüyor.
Mersin’in Toroslar ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde bulunan plastik ham maddelerinin olduğu depoların olduğu yerde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan dumanları fark edenleri, durumu ekiplere bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 DEPO YAN YANA
3 deponun olduğu bölgede, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken, yangın sonrasında dumanlar her yeri kapladı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibe, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek verdi. Yangının söndürülmesi için başlatılan müdahale devam ediyor.
