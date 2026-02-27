Ford, elektrikli araçları sevilen özelliklerinden biri olan ön bagajı artık standart olmaktan çıkarıyor. 2026 model Mustang Mach-E'de ön bagaj, ücretli bir opsiyon haline geliyor.

Ford, elektrikli otomobili Mustang Mach-E'nin 2026 modelinde güncelleme yapıyor. Bu güncellemede ise tartışmalı bir kararla daha önce standart olan ön bagajı (frunk) ücretli bir opsiyon haline getirme kararı alındı.

Ford’dan tartışmalı opsiyon kararı: Elektrikli modelde ön bagaj 500 dolar oldu

ÖN BAGAJ İÇİN EK ÜCRET ÖDENECEK

Araçlarında 81 litrelik bir ön bagaj isteyen kullanıcılar artık 495 dolar ek ücret ödeyecek. Standart donanımda kaputun altındaki bu bölüm kullanılabilir olmayacak.

Elektrikli araçların hepsinde bu özellik olmasa da, standart olarak sunan ancak sonradan opsiyon listesine alarak ücret isteyen ilk marka olabilir.

Ford’a göre bu değişikliğin asıl nedeni ise, kullanıcı verilene göre Mach-E sahiplerinin büyük bir çoğunluğu bu bagaj alanını hiç kullanmıyor. Marka, kullanılmayan bu alanın çıkarılarak üretim maliyetinin düşürüleceği ve bunun fiyatlara yansıyacağını belirtiyor. Ayrıca araçtaki ön koltuk arkalarında bulunan ceplerde kaldırılmış.

