İngiltere'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olmak üzere 3 UEFA organizasyonunda mücadele eden 9 kulübü de son 16 turuna yükselmeyi başardı. 6 kulüp, direkt tur atlarken; play-off'larda mücadele eden 3 İngiliz takımı da son 16'ya yükseldi.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off etapları tamamlandı ve son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu. İngiliz takımları, son 16 öncesi Avrupa kupalarına damga vurdu.

TÜM İNGİLİZ EKİPLERİ TURLADI

Üç organizasyonda 9 takımla mücadele eden İngilizler, fire vermeden yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, lig etabında son 16'yı garantiledi. Play-off'ta Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı toplamda 9-3'lik skorla geçen Newcastle United da adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Karabağ ile Premier Lig ekibi Newcastle United, Bakü'deki Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, direkt son 16'ya kaldı. Play-off'ta temsilcimiz Fenerbahçe'yi toplamda 4-2 ile eleyen Nottingham Forest da bir sonraki tura yükseldi.

Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine karşın ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetle tur atladı.

İngilizlerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi Crystal Palace, play-off'ta Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı toplamda 3-1 ile geçerek turladı.

AVRUPA KUPALARINDA SON 16'YA KALAN İNGİLİZ TAKIMLARI

Şampiyonlar Ligi

Arsenal

Liverpool

Tottenham

Chelsea

Manchester City

Newcastle United

Avrupa Ligi

Aston Villa

Nottingham Forest

Konferans Ligi

Crystal Palace

