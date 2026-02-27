İngiliz takımlarının Avrupa zaferi: 3 ayrı ligde 9'da 9 yaptılar
İngiltere'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olmak üzere 3 UEFA organizasyonunda mücadele eden 9 kulübü de son 16 turuna yükselmeyi başardı. 6 kulüp, direkt tur atlarken; play-off'larda mücadele eden 3 İngiliz takımı da son 16'ya yükseldi.
- Avrupa kupalarında 3 organizasyonda toplam 9 İngiliz takımı mücadele etti.
- Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City ve Newcastle United son 16'ya kaldı.
- Avrupa Ligi'nde Aston Villa direkt son 16'ya kalırken, Nottingham Forest da play-off'tan bir sonraki tura yükseldi.
- Avrupa Konferans Ligi'ndeki tek İngiliz temsilcisi Crystal Palace da turladı.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off etapları tamamlandı ve son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu. İngiliz takımları, son 16 öncesi Avrupa kupalarına damga vurdu.
TÜM İNGİLİZ EKİPLERİ TURLADI
Üç organizasyonda 9 takımla mücadele eden İngilizler, fire vermeden yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, lig etabında son 16'yı garantiledi. Play-off'ta Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı toplamda 9-3'lik skorla geçen Newcastle United da adını son 16 takım arasına yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, direkt son 16'ya kaldı. Play-off'ta temsilcimiz Fenerbahçe'yi toplamda 4-2 ile eleyen Nottingham Forest da bir sonraki tura yükseldi.
İngilizlerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi Crystal Palace, play-off'ta Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı toplamda 3-1 ile geçerek turladı.
AVRUPA KUPALARINDA SON 16'YA KALAN İNGİLİZ TAKIMLARI
Şampiyonlar Ligi
Arsenal
Liverpool
Tottenham
Chelsea
Manchester City
Newcastle United
Avrupa Ligi
Aston Villa
Nottingham Forest
Konferans Ligi
Crystal Palace