“Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak?” soruları artarken, TÜİK, beklenen verileri 3 Mart Salı günü duyuracak. Ocakta %4,84 olan aylık TÜFE’nin, şubatta %3 gelebileceği tahmin ediliyor. Beklentilere paralel bir veri halinde 2 aylık kümülatif enflasyon %7,98’i bulacak. Bu oran, milyonlarca emeklinin yıl ortasında alacağı zammın ilk 2 aylık farkına da işaret edecek. 6 aylık zam oranının büyük bölümü, ocak-şubat ayı enflasyonundan geliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda 2026’nın ikinci ayı da tamamlanmak üzereyken, dikkatler gelecek hafta açıklanacak TÜFE verilerine çevrildi. “Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak” soruları da artarken, Türkiye İstatistik Kurumu 3 Mart Salı günü söz konusu rakamları duyuracak.

Ocakta aylık TÜFE %4,84 ile tahminleri aşmıştı. Şubat ayı enflasyonu için de tahminler belli olmaya başladı.

ŞUBATTA ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analize göre şubatta aylık TÜFE’nin %3 gelmesi bekleniyor. Öte yandan Matriks Haber tarafından 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette de %3 tahmini öne çıktı. Bu tahminlere göre yıllık enflasyonun da artarak %31,5’in üzerine yönelebileceği hesaplanıyor.

TCMB, SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yılın ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlarda; şubat ayında öncü verilere göre gıda kaynaklı bir enflasyonun söz konusu olduğuna ve bu etki ile manşet enflasyonda sınırlı bir artış görülebileceğine işaret etmişti.

Karahan, normal şartlar altında enflasyonda ana eğilimin mart ayından itibaren (aylık TÜFE’nin yüzde 1’inde altında gerçekleştiği) kasım-aralık seviyelerine yaklaşabileceğini söyledi.

FAİZ KARARI İÇİN DE KRİTİK

Şubat TÜFE, TCMB’nin faiz kararı için de kritik öneme sahip. Bu kapsamda TCMB Başkanı Karahan’ın “Mevcut enflasyon görünümüne, hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz” ifadeleri de dikkat çekmişti.

Karahan, önceki kararlarda olduğu gibi bundan sonra da veri odaklı gidileceğini ve enflasyon görünümü açısından ana eğilim göstergelerinin yakından izlendiğini vurgulamıştı.

2 AYLIK ZAM FARKI NETLEŞECEK

Şubat TÜFE rakamı ile birlikte emekli maaşlarına temmuzda yapılacak zam için 2 aylık hak ediş oranı da netleşecek. Tahminlere paralel olarak %3 aylık TÜFE gerçekleşmesi halinde, ilk 2 aylık dönem için emekliler %7,98’lik zam farkını garantilemiş olacak. Bu durumda aylık maaşı 25 bin TL olan bir emeklinin 2 aylık zam farkı da yaklaşık 2 bin TL olacak.

OCAK-ŞUBAT NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyon, her yılın ocak ve şubat aylarında, yılbaşı fiyat güncellemeleri sebebiyle yüksek geliyor. Ardından gelen aylarda daha düşük TÜFE rakamları söz konusu olabiliyor. Bu sebeple emekliler için maaş zammı farkının büyük kısmı ocak-şubat enflasyonundan kaynaklanıyor.

