Yeni bir araştırmaya göre 2008'den sonra üretilen otomobiller, lastik basıncı izleme sistemi üzerinden takip edilebiliyor.

Madrid merkezli, araştırma kuruluşu IMDEA Networks Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2008 yılından sonra üretilen araçların büyük bölümünde standart olan lastik basınç sensörünün (TPMS), güvenlik açığı oluşturduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 20 binden fazla araçtan yaklaşık 6 milyon kablosuz sinyal topladıkları 10 haftalık bir çalışmanın sonunda gizlilik riskini keşfetti. Bulgulara göre, çoğu modern aracın lastik sensörlerinde gizlenen ciddi bir hacker tehdidine işaret ediliyor.

2008 sonrası aracı olanlar dikkat: Lastik basıncı sensörü takip cihazına dönüşebilir

TPMS SİSTEMİ NEDİR?

TPMS sistemi, her lastiğe yerleştirilen küçük sensörler aracılığıyla, lastik basıncını ölçerek aracın elektronik kontrol ünitesine iletiyor. Lastik basıncı düşük olduğunda da gösterge panelinde bir uyarı yanıyor. Sistem, 2000 yılından beri modern araçlar için zorunlu hale getirildi.

ARAÇLARI TAKİP ETMEK MÜMKÜN

Araştırma sonuçlarına göre sensör sinyalleri kullanılarak araçları takip etmek mümkün. Şifrelenmemiş sinyaller, ucuz ve basit radyo alıcıları ile tespit edilebiliyor. Bunun için aracın plakasını okumaya da gerek kalmıyor, sinyal tekrar algılandığında sistem aracı yeniden tanıyor. Bu, kablosuz alıcılardan oluşan bir ağın, araçların hareket modellerini izleyebileceği anlamına geliyor. Yani sürücülerin işe gidiş geliş saatleri veya seyahat alışkanlıkları gibi günlük rutinleri ve hassas bilgileri açığa çıkarabilir.

Araştırmacılar, hareket halindeki araçlardan 50 metreden fazla uzaktan hatta duvarların arkasından sinyaller yakalayabildiler. Lastik basıncı ölçümleri, aracın tipini, ağırlığını ve sürücünün sürüş tarzını ortaya çıkarmaya yardımcı oldu.

16 YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Lastik basıncı izleme sisteminin güvenlik riski açığı 2010 yılında yayımlanan bir çalışmada da gündeme gelmişti.

