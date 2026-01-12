Küresel ısınmanın, tarım zararlılarının ürünlere verdiği zararı artıracağı öngörülürken Exeter Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dan Bebber, alternatif çözümlerin hayata geçirilmemesi hâlinde gıda güvenliğindeki risklerin artabileceğini söyledi.

Bilim dergisi Nature’da yayımlanan makaleye göre havaların sonbaharda geç soğuması ve ilkbaharda erken ısınması sonucu birçok zararlı böcek dinlenme dönemlerine geç başlıyor ve bu dönemden erken çıkıyor. Elde ettikleri bu ek zamanla hem faaliyet süreleri hem de üreme dönemleri uzayan bu böcekler, mahsule daha uzun süre zarar verirken daha fazla üreyerek bölgedeki popülasyonlarını da artırıyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 14 ülkeye ihraç edildi! Türk savunma sanayisi dron üretim kapasitesini artırıyor

Rapora göre zararlılar ve hastalıklar nedeniyle meydana gelen ürün kayıpları, küresel yıllık tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 40’ına karşılık geliyor. Küresel ortalama sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla 2 dereceyi bulması hâlinde, tarım zararlılarının buğdayda yüzde 46, pirinçte yüzde 19 ve mısırda yüzde 31 verim kaybına sebep olması bekleniyor. Dünya genelinde buğdaya zarar verebilecek 100’den fazla böcek türü bulunuyor. Zararlılar ve hastalıklar nedeniyle küresel verim kayıpları hâlihazırda yüzde 4,8 ila 16,3 değişirken, yaprak biti kaynaklı virüsler gibi dolaylı zararlar, buğdayda verimi yaklaşık yüzde 39 azaltabiliyor. Rapora göre sadece 2019’da 3.500’den fazla istilacı türün tarımsal faaliyetlere olumsuz etkisi, 423 milyar dolarlık zarara yol açtı.

Haberle İlgili Daha Fazlası