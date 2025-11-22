Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'in art arda 4 galibiyet alan Fenerbahçe, 13'üncü hafta mücadelesinde Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekibin Rize kafilesi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de maç kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, 1 Aralık'ta Galatasaray ile Kadıköy'de oynanacak derbi maçı da düşünerek, bazı isimleri riske etmemesi dikkat çekti.

Domenico Tedesco

KADRODA 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez, kadroda yer almadı.

Portekizli sağ bek Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Szymanski'nin tedavisi sürüyor. Üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez, yorgunluk sebebiyle Rize kafilesine alınmadı. Sağ dizinde gerilme olan Çağlar Söyüncü de riske edilmedi.

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu: 4 eksik var!

Fenerbahçe'nin kamp kadrosundaki yer alan oyuncular şöyle:

Ederson Moares, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Doregeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.



GÖKHAN KARATAŞ

