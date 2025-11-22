Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için bir numaralı hedef olan Merih Demiral, 2011-2016 yılları arasında altyapısında forma giydiği takıma olumlu cevap vermeye hazırlanırken, Al Ahli'den astronomik yeni kontrat teklifi aldı. Suudi Arabistan kulübü, Merih'e ödediği 12,5 milyon euro garanti maaşın da üzerine çıkardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun devre arasında stoper hattına transfer istemesi üzerine yönetim, rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı hedef Merih Demiral.

Daha önce altyapısında forma giydiği Fenerbahçe'nin taraftarı olan milli stoper, önemli bir karar aşamasında. Bir tarafta milyon eurolar var, diğer tarafta kalbinin sesi.

AL AHLİ'DEN SÖZLEŞME HAMLESİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Merih Demiral, Fenerbahçe'nin "Ocakta takıma gel" çağrısına olumlu cevap vermek üzereydi. Ancak Al Ahli Kulübü'nün yeni kontrat teklifi kafasını karıştırdı.

YENİ TEKLİF 12,5 MİLYON EUROYU GEÇTİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan'da yıllık 12,5 milyon euro kazanıyor. Yeni teklif bu rakamın da üzerinde. Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın garanti ücreti olan 7,5 milyon euroya kadar çıkabildi. Merih Demiral'ın vereceği cevap bekleniyor.

GÖKHAN KARATAŞ

