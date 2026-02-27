UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 17 yaşındaki genç yetenek Alaettin Ekici, kariyerinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, ilk Avrupa maçına Nottingham Forest deplasmanında çıktı.

TOPLAM 4 MAÇA ÇIKTI

Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç isim, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da süre buldu. Alaettin Ekici, Fenerbahçe ile bu sezon 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere tüm kulvarlarda toplam 4 maça çıktı.

Sarı lacivertlilerle 2025 senesinde profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki hücum oyuncusu, sol kanat ve forvet bölgesinde forma giyebiliyor.

