Meksika ordusunun düzenlediği operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes’in öldürülmesinin ardından bölgedeki kartellere ilişkin adımlar atılmaya devam ediyor. Meksika hükümetine uyuşturucu ile mücadele konusunda desteğini açıklayan ABD Sinaloa Karteli’nin yöneticileri arasında yer alan uyuşturucu kaçakçısı iki kardeşin başına toplam 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD, Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin yöneticileri arasında yer alan uyuşturucu kaçakçısı iki kardeşin başına toplam 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın en güçlü ve en vahşi uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden Sinaloa Karteli’nin önde gelen isimlerinden Rene Arzate-Garcia ve Alfonso Arzate-Garcia kardeşlerin başına 5’er milyon dolar ödül koyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Sinaloa Karteli’nin Tijuana bölgesi yöneticileri oldukları söylenen "La Rana" lakaplı Rene Arzate-Garcia ve kardeşi Aquiles lakaplı Alfonso Arzate-Garcia’nın her birinin herhangi bir ülkede yakalanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül verilecektir" denildi.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’ne (DEA) göre Rene ve Alfonos Arzate-Garcia kardeşler, Sinaloa Karteli bünyesinde son 15 yıldır ABD ile Meksika sınırında yer alan ve California’ya açılan kapı olarak görülen Tijuana bölgesini birlikte kontrol ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, "Devam eden çatışmalara rağmen bu kritik kaçakçılık koridorunu yönetmeye devam eden kardeşler, Trump yönetimi tarafından kitle imha silahı olarak tanımlanan ölümcül ve yasa dışı fentanil maddesinin ABD’ye sevkiyatı da dahil olmak dahil olmak üzere, kartel faaliyetlerinin sürdürülmesinde kilit isimlerdir. Trump yönetimi, geçtiğimiz yıl Sinaloa Karteli’ni hem Yabancı Terör Örgütü (FTO) hem de Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak listelemiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.

