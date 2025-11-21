Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak bir yorumda bulundu. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Halil Umut Meler yönetmiş, 35'inci dakikada Musaba'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı. 59'uncu dakikada Milan Skriniar'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı düdüğü gelmiş, VAR'dan gelen uyarı sonrası karar iptal edilmişti.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 23 puanla 4'üncü sırada bulunan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın, 5 Ekim'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maça dair sözleri gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı

"FENERBAHÇE YANLISI MEDYA 'OFSAYT' DEDİ"

Ekol TV'ye konuşan Yıldırım, "O maçta içim yandı. Halil Umut Meler... Bütün gece televizyonlarda tartışıldı. Birçoğu Fenerbahçe yanlısı medya olduğu için herkes 'ofsayt' dedi ama buz gibi golümüz ofsayt diye iptal edildi. Dik duran eski hakemlerin hepsi 'gol' dedi. Skriniar'ın koluna vurdu, penaltı verilmedi. Sadettin Saran'ın maçtan sonra, 'Çok iyi maç yönetti' açıklaması oldu. Fenerbahçe için çok iyi maç yönetti, bizim için kesinlikle çok kötü maç yönetti. Maçtan sonra Sadettin Saran ile konuşmadık, maç bitmişti. Maçtan sonra dostluk kazandı dedik" ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler

HAKEM TEPKİSİ: ELİMİZDEN ALDI

Samsunspor Başkanı, "Sadettin Saran, başkanlığa gelir gelmez Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa inanılmaz bir dönem başlar. İlk maçı bizimleydi. Halil Umut Meler, elimizden aldı Fenerbahçe'yi. O hızla da gidiyor. Şansı iyi kullanıyor Fenerbahçe" açıklamasını yaptı.

