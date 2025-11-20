Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maça özel prim belirlendiğini belirten Yıldırım, "Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 23 puanla 4'üncü sırada bulunan Samsunspor ile 20 puanla 6'ncı basamakta olan Beşiktaş, 13'üncü hafta mücadelesinde TÜPRAŞ Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Konuk ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

"O PUSLU HAVAYI GÖRÜYORUZ"

Beyaz Futbol'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Bu karşılaşmanın sezonun en güzel maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Maça çok iddialı geleceğiz. Beşiktaş’ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. ‘Kurt puslu havayı sever’ derler, biz de şu an o puslu havayı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 20'inci haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

"BEŞİKTAŞ'I BİR TÜRLÜ YENEMEDİK"

Yıldırım, "Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net; 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, 3 yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun Kökçü cezalı, Rafa Silva da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor" şeklinde konuştu.

ÖZEL PRİM

Samsunspor Başkanı, "Sezon başında '4 büyükler'le oynayacağımız maçlar için özel bir prim belirlemiştik. Bu maçta da o prim geçerli olacak" açıklamasını yaptı.

