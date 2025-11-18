Sergen Yalçın anjiyo sonrası hızlı döndü: İşte ilk kare...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 17 Kasım Pazartesi günü anjiyo operasyonu geçirmişti. Deneyimli çalışırıcının, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda takımının başında yer alması dikkat çekti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 13'üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir saat 20 dakika süren idmanda dikkat çeken gelişme yaşandı.
SERGEN YALÇIN YENİDEN ANTRENMANDA
Teknik direktör Sergen Yalçın, dün geçirdiği anjiyonun ardından antrenmanda takımının başında yer aldı. Operasyon sonrası dinlenmesi beklenen 53 yaşındaki çalıştırıcı, sağlık durumuyla ilgili olumlu gelişmelerin ardından sahaya çıkma kararı aldı.
Son günlerde Rafa Silva kriziyle karşı karşıya kalan siyah-beyazlılarda görevine beklenenden hızlı şekilde dönüş yapan Sergen Yalçın, antrenmana katılmasıyla birlikte kritik maçlar öncesi takıma moral ve motivasyon sağladı.