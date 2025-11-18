Siyah-beyazlılarda Rafa Silva krizi devam ediyor. Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki oyuncu, ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmıyor. "Rafa bir daha Beşiktaş forması giymeyecek" iddiası gündem olurken, Portekizli oyuncunun yeni adresine dair sözler de çok konuşuldu.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlemiş, Rafa Silva krizini perde arkasını anlatmıştı. O günden bu yana en ufak bir olumlu gelişme yaşanmazken; yıldız futbolcu ile Beşiktaş arasındaki ilişkinin tamamen sona erdiği ve Portekizli oyuncunun devre arasında Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

Rafa Silva

"ASIL PROBLEMİ SERGEN YALÇIN"

Gazeteci Övünç Özdem, "Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın değil de başka biri olsaydı, Rafa Silva şu anda böyle bir krizin içinde olmazdı. Bu çok net! Rafa'nın asıl problemi Sergen Yalçın'la" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, tesislere gitse de antrenmanlara çıkmıyor

"SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLACAK"

Radyo Gol'e konuşan Övünç Özdem, "Rafa Silva ile Beşiktaş arasındaki ilişki bitmiştir. Rafa, bir daha Beşiktaş forması giymeyecek. Son kontratını yaparak, ocak ayında Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası