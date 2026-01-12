Venezuela'nın devasa petrol rezervleri üzerindeki ABD'nin yeni planları, beklenmedik bir krizle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda ülkeyi 'yatırım yapılamaz' olarak nitelendiren ExxonMobil CEO’sunu sert bir dille tehdit etti: "Sektörden dışlarım!" Trump, petrol devlerine, geçmişteki 13 milyar dolarlık kaybı bile göz ardı ederek Venezuela ile değil, doğrudan ABD yönetimi ile muhatap olmaları gerektiğini açıkça ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın devasa petrol endüstrisini canlandırma hedefiyle düzenlediği kritik toplantının ardından, ülkenin en büyük enerji oyuncularından ExxonMobil’i sert bir dille tehdit etti. Şirketin CEO’sunun Venezuela’yı ‘yatırım yapılamaz’ ilan etmesi, Beyaz Saray’ın 100 milyar dolarlık dev yatırım planına gölge düşürdü.

CEO WOODS: HUKUK DEĞİŞMELİ

Geçtiğimiz hafta, ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu kaçırmasının hemen ardından düzenlenen ve 17’den fazla üst düzey petrol yöneticisinin katıldığı toplantıda, Trump, grupları ülkenin petrol sanayisini yeniden ayağa kaldırmaya çağırdı. Ancak ExxonMobil CEO’su Darren Woods’un cevabı, Beyaz Saray’ın beklentilerini boşa çıkardı.

Trumptan Exxona sert tehdit: Ya benimle oynama ya da Venezuelayı unut!

Woods, ABD Başkanı’na, Venezuela’nın yeniden cazip bir yatırım fırsatı olabilmesi için yasalarını ve ticari çerçevesini temelden değiştirmesi gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Woods, "Varlıklarımız orada iki kez kamulaştırıldı. Üçüncü kez yeniden girmek, geçmişte gördüklerimizden çok daha önemli değişiklikler gerektirir" diyerek, ülkenin mevcut yasal ve ticari yapısının "yatırım yapılamaz" durumda olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da petrol ve doğalgaz yöneticileriyle yaptığı toplantı öncesi ExxonMobil CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Darren Woods'u karşılıyor.

TRUMP’TAN GERİ ADIM YOK: SİZİ DIŞLARIM

Exxon CEO’sunun bu şüpheci açıklamaları, Beyaz Saray’ın toplantıdan beklediği ivmeyi gölgede bıraktı ve Trump’ın sert tepkisine neden oldu. Pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, “Exxon’un cevabını beğenmedim. Muhtemelen Exxon’u dışarıda tutmaya meyilli olacağım. Cevaplarını beğenmedim. Çok akıllı oynuyorlar” sözleriyle tehdidini açıkça dile getirdi.

Trumptan Exxona sert tehdit: Ya benimle oynama ya da Venezuelayı unut!

Bu restleşme, ABD'nin Venezuela petrol endüstrisinin geleceği üzerindeki mutlak kontrolünü bir kez daha gösteriyor. Venezuela'nın merhum Başkanı Hugo Chávez döneminde 2004-2007 yılları arasında kamulaştırılan endüstri nedeniyle, ülkenin sadece ConocoPhillips ve ExxonMobil’e mahkeme kararlarıyla belirlenmiş 13 milyar doların üzerinde bir borcu bulunuyor.

“GEÇMİŞTEKİ KAYIPLAR SİZİN HATANIZ”

Toplantıda söz alan ConocoPhillips CEO’su Ryan Lance ise, ülkedeki en büyük gayri-hükümet alacaklısı olduklarını belirterek borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Trump’ın bu talebe cevabı ise “ConocoPhillips parasının çoğunu geri alacak, ancak ABD yeni bir başlangıç yapacak. Geçmişte insanların kaybettiklerine bakmayacağız, çünkü bu onların hatasıydı” oldu.

Trumptan Exxona sert tehdit: Ya benimle oynama ya da Venezuelayı unut!

Bununla birlikte Trump, yabancı şirketlerin Venezuela ile doğrudan muhatap olmayacağını, sadece ABD yönetimi ile iş yapacağını vurgulayarak, “Siz bizimle doğrudan muhatap oluyorsunuz. Venezuela ile hiç muhatap olmuyorsunuz. Venezuela ile muhatap olmanızı istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ABD Hazinesi hesaplarında tutulan Venezuela petrol satışından elde edilen gelirin, mahkemeler veya alacaklılar tarafından haczedilmesini engellemek için bir yürütme emri imzalayarak, ülkenin petrol gelirleri üzerindeki ABD kontrolünü sağlamlaştırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası