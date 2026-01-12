İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 544’e yükseldi. ABD’li senatör Lindsey Graham, Trump’a İran’ın dini lideri Hamaney’i öldürmesi için çağrıda bulunarak “Halkını öldüren lideri öldürün.” dedi.

İran'da 15 gün önce hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri’nden (HRA) yapılan son açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544’e yükseldiği belirtilerek, "Bunların 483’ünü protestocular, 47’sini güvenlik gücü personeli, 8’ini çocuklar, 5’ini protestolara katılmayan siviller ve birini hükümet adına çalışan bir savcı oluşturmaktadır" denildi. Ayrıca 579 ölüm raporunun da inceleme altında olduğu vurgulandı. Açıklamada, protestoların ülke genelindeki 186 şehir ve 31 bölgedeki 585 farklı noktaya yayıldığı kaydedilirken, tutuklananların sayısının 10 bin 681’e yükseldiği aktarıldı.

ABDli senatörden Trumpa dikkat çeken İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldürün

TRUMP TEHDİT YAĞDIRMIŞTI

İran konusunu son derece ciddiyetle ele aldıklarını vurgulayan Trump, bölgeden saatlik bilgi aldığını belirtti. İran’ın muhtemel ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi.

ABDli senatörden Trumpa dikkat çeken İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldürün

Trump’ın tehditlerinin yanı sıra Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dikkat çeken ifadelerde bulundu. Trump’ı, İran liderliğini hedef almaya çağıran Graham, böyle bir eylemin protestocuları cesaretlendirerek Orta Doğu’da barışa yol açacağını savundu.

“YERİNİZDE OLSAM HALKI ÖLDÜRENLERİ ÖLDÜRÜRDÜM”

Fox News’e açıklamalarda bulunan Graham, "Sayın Başkan, alacağımız her türlü önlem protestocuları cesaretlendirecek ve rejimi çok korkutacak. Sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz." şeklinde konuştu.

ABDli senatörden Trumpa dikkat çeken İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldürün

"ORTA DOĞU'DA YENİ BİR GÜN DOĞAR"

ABD'li Senatör, "Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Orta Doğu'da yeni bir gün doğar" diye ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası