İran’ın muhtemel bir saldırıya karşılık vereceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz" dedi. Trump, Grönland konusundaki tepki çeken açıklamalarını yinelerek, "Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır.” dedi. Grönland konusundaki taleplerinin geçici olarak orada bulunma ile ilgili olmadığının altını çizen Trump, "Kalıcı olarak edinmekten bahsediyoruz. Asıl mesele mülkiyet; yani tapuya sahip olmanız gerekiyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’da devam eden gösterilere değinen Trump, bazı protestocuların öldürüldüğüne dair emareler olduğunu belirterek, "Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz" dedi. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, İran konusunda saatlik olarak bilgilendirildiğini ifade etti.

Trump, İranı yakından izliyoruz diyerek tehdit etti: Daha önce hiç görmedikleri şekilde karşılık veririz

"VENEZUELA PETROLÜ ABD’YE DOĞRU YOLDA"

Venezuela’daki sürecin iyi ilerlediğini ve ülkenin yeni yönetimiyle son derece uyumlu bir şekilde çalıştıklarını aktaran Trump, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi. İlerleyen süreçte Venezuela’nın geçici devlet başkanı olan Delcy Rodrguez ile bir araya gelmeyi planladığını kaydeden Trump, "Kendisi oldukça yapıcı davrandı. Bize ‘50 milyon varil petrol alabilir misiniz?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, alabiliriz’ dedim. Bu yaklaşık 4 milyar-4,2 milyar dolar tutarında ve sevkiyat şu anda ABD’ye doğru yolda" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD’Lİ PETROL ŞİRKETLERİ VENEZUELA’DA SORUN YAŞAMAYACAK"

Venezuela’ya girecek petrol şirketlerine verilen güvenlik garantileri konusundaki bir soruya cevap veren Trump, "Güvende olacaklarına dair güvenceler var; yani herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bir sorun olmayacak. Geçmişte sorun yaşamalarının nedeni, o dönemde Trump’ın başkan olmamasıydı. İş başında aptal insanlar vardı" diye konuştu.

"KÜBA İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYORUZ"

Trump, Küba ile ne tür bir anlaşma yapılmasını umduğu yönündeki soruya ise, "Bunu çok yakında öğreneceksiniz. Küba ile görüşmeler yürütüyoruz ve çok yakında göreceksiniz" cevabını verdi. Küba’dan zorla çıkarılan ya da baskı altında ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların önemli olduğunu belirten Trump, "Bu kişiler şu anda ABD’nin çok değerli vatandaşları. Küba’dan haksız yere zorla çıkarılmış çok sayıda insan var. Dolayısıyla şu aşamada en önemli önceliğimiz, Küba’dan gelmiş olan ve Amerikan vatandaşı olan ya da ülkemizde yaşayan bu insanlarla ilgilenmek olacak" şeklinde konuştu.

İRAN’A İNTERNET SAĞLAMAK İÇİN MUSK İLE GÖRÜŞECEK

İran’a internet erişimi sağlamak için bölgeye Starlink uydularını gönderme planının olup olmadığı sorulan Trump, "Bu konuyu da ele alacağız. Mümkün olursa internet erişimi sağlayabiliriz" dedi. Bu konuyu Elon Musk ile ele alacağını belirten Trump, "Bildiğiniz gibi kendisi bu tür konularda oldukça yetkin. Çok güçlü bir şirketi var. Dolayısıyla Elon Musk’la konuşmamız mümkün. Hatta sizinle görüşmem biter bitmez onu aramayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

İran’ın muhtemel ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi. Trump, "Sizce İran uyarılarınızı ciddiye alıyor mu?" sorusuna ise, "Bence evet" cevabını verdi. Trump, ABD’nin gerçekleştirdiği önemli operasyonları hatırlatarak, soruyu soran CNN muhabirine "Ne aptalca bir soru" tepkisini gösterdi.

"HERKES BARIŞ KURULUNDA OLMAK İSTİYOR"

Bir soru üzerine Gazze’deki barış sürecine de değinen Trump, barış kurulunu oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bu kurul, dünyanın en önemli ülkelerinin en önemli liderlerinden oluşacak. Elbette tüm ülkeler önemli; ancak burada özellikle en kritik liderler ve ülkeler bir araya getiriliyor. Barış kurulu bu doğrultuda şekillenecek. Herkes bu yapının içinde bulunmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND'I BİZ ALMAZSAK RUSYA YA DA ÇİN ALACAK"

Trump, Grönland konusundaki tepki çeken açıklamalarını yineleyerek, "Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır. Buna izin vermeyeceğim" dedi. Grönland’ı bir anlaşma yoluyla almayı tercih ettiğini belirten Trump, "Bu daha kolay olur. Ancak şu ya da bu şekilde, Grönland’a sahip olacağız" diye konuştu. Trump, "Bu durum NATO’yu zayıflatırsa sizin için sorun olur mu?" sorusuna ise, "NATO’yu kurtaran kişi benim. Ülkeleri GSYH’lerinin yüzde 5’i oranında ödeme yapmaya ben zorladım. Önce yüzde 2’ydi ve onu bile ödemiyorlardı. Şimdi yüzde 5 ödüyorlar. NATO’yu ben kurtardım. Başkan olmasaydım bugün NATO diye bir yapı olmazdı" cevabını verdi. "ABD’yi NATO’dan çıkarmayı düşünüyor musunuz" sorusunu da cevaplayan Trump, "Bunu yaparsam NATO rahatsız olabilir. Ama belki de NATO çok ciddi bir mali yükten kurtulmuş olur. NATO’yu seviyorum. Sadece şunu sorguluyorum: Eğer bizim NATO’ya ihtiyacımız olsaydı, onlar bizim için orada olur muydu? Emin değilim. NATO için çok fazla para harcadık ve karşılığında gerçekten yanımızda olacaklar mı, bundan emin değilim" şeklinde konuştu.

"BU BİDEN’IN SAVAŞI, TRUMP’IN SAVAŞI DEĞİL"

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Trump, Joe Biden yönetiminin politikalarını eleştirerek, "Bildiğiniz gibi uykucu Joe Biden Ukrayna’ya 350 milyar dolar verdi ve karşılığında hiçbir şey almadı. Ben nadir toprak elementlerini geri aldım. Bence bunun karşılığı çok daha yüksek bir değerdi. Zaten onun da yapması gereken buydu. NATO’ya baktığınızda ise şu anda çok iyi bir ilişkimiz var. GSYH’nin yüzde 5’i ödeniyor ve bize ödeme yapıyorlar; biz de onlara askeri teçhizat gönderiyoruz ve ekipmanın tüm maliyetini bize geri ödüyorlar. Savaş üzerinden para kazanıyoruz ama bunu konuşmak bile istemiyorum. Benim istediğim hayatları kurtarmak" dedi. Kendisinin başkan olması halinde Ukrayna-Rusya savaşının başlamayacağı iddiasını yineleyen Trump, "Bu Biden’ın savaşı, Trump’ın savaşı değil. Benim yapabileceğim tek şey onu durdurmak. Ve sanıyorum bunu durdurma yönünde ilerleme kaydediyoruz" dedi.

"ONLARIN BİZE İHTİYACI, BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZDAN ÇOK DAHA FAZLA"

Trump, "Danimarka’ya Grönland konusunda somut bir teklif sundunuz mu?" sorusuna da cevap verdi. Böyle bir teklifi henüz yapmadığını söyleyen Trump, "Ancak Grönland’ın bu anlaşmayı yapması gerekir; çünkü Grönland, Rusya’nın ya da Çin’in kontrolü ele geçirmesini istemiyor. Zaten onlar oraya gitmiyor, Grönland’a oldukça uzaklar" dedi. Grönland’ın kendini savunma kabiliyetinin yetersiz olduğunu söyleyen Trump, "Açık konuşalım, Grönland’ın savunması fiilen iki köpekli kızaktan ibaret. Bunu biliyor muydunuz? Savunmaları bu. Buna karşılık etrafta Rus muhripleri ve denizaltıları, Çin muhripleri ve denizaltıları var. Her yerdeler. Biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz.Eğer bu durum NATO’yu etkilerse, NATO’yu etkiler. Ama şunu da bilin: Onların bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla" değerlendirmesinde bulundu.

"TAPUSUNA SAHİP OLMAMIZ GEREKİYOR"

Grönland konusundaki taleplerinin kiralama ya da geçici olarak orada bulunma ile ilgili olmadığının altını çizen Trump, "Kalıcı olarak edinmekten bahsediyoruz. Ve eğer biz bunu yapmazsak, Rusya ya da Çin yapacak. Ben başkanken bunun olmasına izin verilmeyecek" dedi. Grönland’de üslerinin bulunduğunu ve buradaki ABD askeri sayısını artırabileceğinin altını çizen Trump, "Ancak bu yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyaç var. Gayrimenkul dünyasında söylendiği gibi, asıl mesele mülkiyet; yani tapuya sahip olmanız gerekiyor" diye konuştu.

