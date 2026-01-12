Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, haftanın ilk gününde "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte 12-13 Ocak OEDAŞ planlı kesinti listesi...

Eskişehir’de 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri şehirde yaşayan vatandaşların gündeminde. Enerji sağlayıcı kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre, 13-14 Ocak’ta Odunpazarı, Tepebaşı, Mahmudiye ve Merkez ilçelerinde elektrikle kesilecek. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı olarak gerçekleştiriliyor ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden duyuruluyor.

13 Ocak’ta Eskişehir’in Odunpazarı, Tepebaşı, Mahmudiye ve Merkez ilçelerinde elektrikler sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar kesik olacak. Bugün ise Merkez Mahallıçık, Beylikova, Tepebaşı ve Odunpazarı bölgelerinde elektrikler aynı saatte, yani 17.00’de geri gelecek.

