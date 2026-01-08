Eskişehir elektrik kesintisi ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 9 Ocak Cuma günü Eskişehir'in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, 9 Ocak Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar 9 Ocak 2026 Cuma günü elektrik kesintisi yaşıyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. (OEDAŞ), şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'in birçok noktasında planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. 8 Ocak'taki çalışmaların ardından yarın devam edecek olan kesintiler Odunpazarı, Tepebaşı ve bazı ilçeleri kapsıyor.

Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi listesi

9 OCAK ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Odunpazarı, Günyüzü ve Tepebaşı'da elektrik kesintisi yaşanacak. Günyüzü'de 16.00'de, Odunpazarı ve Tepebaşı'nda 17.00'de gelecektir.

09 Ocak 2026 10:00 - 09 Ocak 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 05 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle09.01.2026-10:00 -09.01.2026-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KURTULUŞ : TARIM SOKAK , UZAK SOKAK ENERJİLENDİRME İŞLEMLERİ Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi listesi

09 Ocak 2026 10:00 - 09 Ocak 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, GÜNYÜZÜ İlan yayın tarihi: 06 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle09.01.2026-10:00 -09.01.2026-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - DOĞRAY : DOĞRAY SOKAK yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi listesi

09 Ocak 2026 10:00 - 09 Ocak 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, GÜNYÜZÜ İlan yayın tarihi: 06 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle09.01.2026-10:00 -09.01.2026-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - DOĞRAY : DOĞRAY SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi listesi

09 Ocak 2026 09:00 - 09 Ocak 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 07 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle09.01.2026-09:00 -09.01.2026-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ÖMERAĞA : , ANLAK SOKAK , TURGUT REİS CADDE MERKEZ - TUNALI : , AKARSOY SOKAK , GAFFAR OKKAN CADDE MERKEZ - ZAFER : , AKARSOY SOKAK , DAMLAPINAR SOKAK , EMEKTARLAR SOKAK , KUDAY SOKAK , TURGUTLAR SOKAK 09.01.2026 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

OEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Haberle İlgili Daha Fazlası