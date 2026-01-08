Ankara'nın birçok ilçesinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri gerçekleşiyor. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle gibi bölgelerde yaşayan vatandaşlar, "! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte Ankara elektrik kesintisi sorgulama ekranı....

Elektrik kesintisi nedeniyle başkentte yaşayan binlerce vatandaş, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. Başkent EDAŞ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ankara’nın bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde, “Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Ankara elektrik kesintisi son dakika! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ kesinti sorgulama

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'da elektrik kesintilerinin; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, gibi ilçelerde belirli saat aralıklarında gerçekleşeceği bildirildi.

Başkent EDAŞ, elektrik kesintilerinin çalışma programına göre aynı gün içinde kademeli olarak sına ermesinin planlandığını açıkladı. Kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler ilçelere göre farklılık gösterebiliyor.

Ankara'daki elektrik kesintilerine ilişkin güncel bilgileri Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesi ya da 186 Elektrik hattı üzerinde ilçe ve mahalle bazlı sorgulama yapılabilir.

Ankara elektrik kesintisi son dakika! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ kesinti sorgulama

Ankara elektrik kesintisi son dakika! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ kesinti sorgulama

Haberle İlgili Daha Fazlası