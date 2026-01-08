Darıca elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri sonrası gözler SEDAŞ'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, "Darıca'da elektrikler ne zaman gelecek?" SEDAŞ kesinti sorgulama ekranı...

DARICA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 8 Ocak 2026 Perşembe günü yaşanan elektrik kesintisi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

9 Ocak 2026 Cuma günü Abdi İpekçi, Sırasöğütler ve Battalgazi mahallelerinde bazı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

SEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre kesinti, 14.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar arasında 1520., 1521., 1525., 1526., 1527., 1528., 1529., 1530., 1531., 1609., 1612. ve 1613. sokaklar ile Battalgazi Caddesi, Ethem Bey Caddesi, Okul Caddesi ve Şehit Gaffar Okkan Caddesi yer alıyor.

KOCAELİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak’ta Kocaeli genelinde Karamürsel, Körfez, Kartepe, Gebze, Dilovası ve Darıca ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin gün içinde gelmesi bekleniyor.

