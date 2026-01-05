İzmir'de yaşanan elektrik kesintileri, Gediz Elektrik tarafından paylaşılmaktadır. "6 Ocak 2026 İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu kesintiden etkilenen İzmirli vatandaşlar gündeminde ilk sıraya yerleşti.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisi haberlerini araştırmaya başladı. Gediz Elektrik (GDZ Elektrik) tarafından planlanan şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle birçok ilçede enerji kısıtlamasına gitmeye başladı Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak 2026 Salı günü güncel Gediz Elektrik kesinti listesi...

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

6 OCAK 2026 İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektrik, İzmir'in bazı ilçelerinde şebeke bakım ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Kesintilerin genellikle 6 Ocak 2026 Salı günü sabah 09:00 itibarıyla başlaması ve öğleden sonra 15:00 - 17:00 saatleri arasında sona ermesi bekleniyor.

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR CANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ HARİTASI

Gediz elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 6 Ocak 2026 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Haberle İlgili Daha Fazlası