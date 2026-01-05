İstanbul Ümraniye'de 5 Ocak 2026 Pazartesi günü birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan kesintilerin ardından vatandaşlar, "Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Sabah saatlerinde başlayan kesintilerin ardından "Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna arama motorlarında sorgulatmaya başladı. AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İşte Ümraniye ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Ümraniye elektrik kesintisi son dakika: Ümraniyede elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ kesinti listesi

ÜMRANİYE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bugün itibarıyla Ümraniye bölgesinde elektrik kesintisi ile ilgili resmi duyuru BEDAŞ tarafından yapılmıştır. Buna göre, Ümraniye ilçesinde şebeke arızası nedeniyle 1149 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

AYEFAŞ resmi internet adresi üzerinden "Planlı kesintiler, arıza halleri dışında elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım - onarım çalışmaları ile yeni bağlantı aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda önceden kamuoyunun bilgilendirilmesinin önem arz ettiği kesintilerdir. Planlı kesintiler, müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Planlı kesintilere ilişkin bazı durumlarda, teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen kesinti başlangıç ve bitiş zamanlarında değişiklik olabilmektedir. Bu nedenle planlı kesintiler sonucunda, Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG - AG elektrik şebekelerimizde yapılacak çalışmalar can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi sebebiyle şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılmaması gerektiğini belirtmek isteriz.

Ayrıca jeneratör kullanan müşterilerimizin kesinti sırasında enerji ve can ve mal güvenliği açısından şebeke ayırıcısını açmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz." şu ifadelere yer verdi.

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ HARİTA GÖRÜNÜMÜ

