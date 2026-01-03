Ankara'da yaşayan binlerce vatandaş, güne elektrik kesintisiyle başladı. Başkent EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi geçekleşiyor. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Başkent EDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre Altındağ başta olmak üzere Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve birçok ilçenin bazı bölgelerinde arıza kaynaklı elektrik kesintisi yaşanıyor.

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

3 OCAK ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı bölgelerinde, BEDAŞ EDAŞ'ın bilgisi dahilinde arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Başken EDAŞ elektrik kesintisi son dakika: 3 Ocak 2026 Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

Haberle İlgili Daha Fazlası