3 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamanın ardından istanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. Bu kapsamda ""İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK, SAAT KAÇTA GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruda, 3 Ocak Cumartesi İstanbul'un Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer ve Silivri ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriklerin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
