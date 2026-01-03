3 Ocak İstanbul elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamanın ardından istanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. Bu kapsamda ""İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...