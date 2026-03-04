Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Türk hava sahasına yöneldiği saptanan İran menşeli mühimmatın havada vurulmasının ardından diplomasi trafiği hızlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı.

FİDAN TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ İLETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

"ÇATIŞMALARI BÜYÜTECEK ADIMLARDAN KAÇINILMALI"

Balistik mühimmatla ilgili rahatsızlığını dile getiren Bakan Fidan, bölgede yaşanan gerilimin daha fazla büyümemesi gerektiğini ifade etti.

Çatışmaların yayılmasına yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiği mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın, NATO savunma unsurları tarafından Doğu Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hatay’a düşen parçaların, imha sürecindeki önleme mühimmatına ait olduğu açıklandı.

NATO SAVUNMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildi.

NATO ve Türkiye'den İran'a uyarı! Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü

NATO SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

İran’dan Türkiye topraklarına yönelen balistik füze saldırısının ardından NATO’dan jet hızıyla açıklama geldi.

NATO Sözcüsü, İran’ın Türkiye’yi hedef alan saldırısını en sert ifadelerle kınadıklarını duyurdu. Bölgedeki saldırgan tutumu nedeniyle Tahran’ı hedef alan sözcü, "İran bölgede ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ederken, NATO; Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefikleriyle sıkı dayanışma içindedir" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası