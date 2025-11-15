Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Antrenmanlara çıkmayan ve ülkesi Portekiz'e giden Rafa Silva konusunda yaşanan krize dair bilinmeyenler ortaya çıktı. Adalı, "Bugünden sonra iki seçeneği var" diyerek rest çekerken, "Türkiye'de hiçbir takıma gidemez" dedi. Yalçın ise "Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım" itirafında bulundu.

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve son dönemde idmanlara çıkmayan Rafa Silva krizi hakkında çok konuşulacak açıklamalar geldi. Başkan Serdal Adalı, "Rafa Silva'nın yapması gereken bir an önce antenmanlara ve maçlara çıkmak, işte saha burada. Ancak 'gidiyorum' diyerek kimse bu kapıdan çıkıp gidemez. Gerekirse konu FIFA'ya taşınır" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise "Rafa Silva konusu bugünün konusu değil" diyerek, yaşanan süreci paylaştı.

Rafa Silva

"ÖNCE FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİ, SONRA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Rafa, Başakşehir maçında 83'üncü dakikada oyundan çıktıktan sonra menajeri görüşme talep etti. Geldi, görüştük. Bir süre sonra da Rafa ile görüştük. Rafa, 'Kimseyle sorunum yok, futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra da ağız değiştirip, 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm' diyerek farklı söylemleri oldu.

Serdal Adalı

KOMİK TALEP: 3 MİLYON EURO!

Menajerinden '3 milyon euroyu getireyim, bizi bırakın' şeklinde komik bir talep geldi. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler. Gerekirse parasını veririz, burada oturur. Bugünden sonra Rafa Silva'nın iki seçeneği var. Bir an önce gelip antrenmanlarına ve maçlarına çıkmak isterse işte saha burada. 'Ben gidiyorum diyerek' kimse bu kapıdan çıkıp gidemez. Beşiktaş'a kimse bu saygısızlığı yapamaz.

"OLAY HALLEDİLEMEYECEK BÖLÜMLERE GİTTİ"

Sergen Yalçın'ın açıklamaları ise şöyle:

"Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa Silva değerli bir oyuncumuz olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre sonra konu tekrar gündeme geldi. Rafa'yı tekrar değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Kendsiini toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi. Ekibime de 'Rafa'ya dokunmayın, uyarmayın. Nasıl istiyorsa o şekilde davransın antrenmanlarda' dedim. Ancak oyuncu vitesi artırınca başkana durumu anlattım.

Sergen Yalçın

"İDARE EDEBİLECEĞİM KADAR ETTİM"

Bugün için hâlâ kapımız açık Rafa'ya. Bizimle iletişimi kapattı tamamen, artık menajeri yoluyla haberler yolluyor. Konu artık benim dışımda. Ben zaten idare edebileceğim kadar ettim. Kimse Beşiktaş camiasından büyük değildir. Bugün varız, yarın yokuz. Ben takımımın ve oyuncularımın menfaatlerini düşünmek zorundayım. Menajeri arayıp şöyle yaparsanız antrenmana çıkarız gibi tehditlerde bulundu. Bunları anlatmak zorunda bırakıyorlar bizi maalesef. Gönlüm çok rahat. Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR TAKIMA GİDEMEZ"

Serdal Adalı, bir basın mensubunun Rafa Silva için belirlenen bonservisi sorması üzerine, "Kendisine kaptanlık da önerdik ama 'hayır' dedi. Türkiye'de hiçbir takıma gidemez. Bana 'Maç stresiyle yaşamak istemiyorum' dedikten sonra menajeri 'Acaba futbol oynamak isterse kulüp ne kadar ister' dedikten sonra iş değişti. Kendisine ‘Değerini sen belirle’ dedim, güldü. Belirlediğimiz bir rakam var ama onu söylemeyeceğim. Biz gelip antrenmana çıkmasını bekliyoruz" dedi.

GÖKHAN KARATAŞ

