Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Ocak ayında kadrosuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak bekleneni veremeyen Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine yönelik teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalar başladı. Ocak ayındaki transfer döneminde orta saha ve stopere hamle yapmak için 12 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan siyah-beyazlılarda yolların ayrılacağı ilk isimler belli oldu.

İLK YOLCU SEVENSSON

HT Spor'da yer alan habere göre; yaz transfer döneminde de gönderilmek istense de takımda kalan Jonas Svensson'a bu defa veda edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu, sezon başında gelen tekliflere kapıyı kapatsa da, menajerine ayrılık talebi tekrar iletildi.

Jonas Svensson

JURASEK YERİNE FUTBOLCU ARAYIŞI

Svesson'un yanı sıra gönderilmesi planlanan diğer oyuncu David Jurasek. Benfica'dan sezon başında kiralanan Çek futbolcu, performansıyla Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. Ocakta geri gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta Süper Lig'de 8, Avrupa elemelerinde 6 maçta görev aldı.

David Jurasek

Son haftalarda formasını Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Jurasek, son 3 karşılaşmada kulübeye mahkum kaldı. Beşiktaş sol bek için de arayışlara başlamış durumda.

GÖKHAN KARATAŞ

