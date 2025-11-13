Beşiktaş, yaz transfer döneminde kiraladığı Cengiz Ünder'in ardından Fenerbahçe'den bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ünder'i eski parlak günlerine getiren teknik direktör Sergen Yalçın, şimdi de sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin transfer edilmesini istiyor.

Beşiktaş'ı 4-2-3-1 sisteminde oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kararıyla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'yi sağ/sol kanat veya 10 numara olarak kullanmayı planlıyor. 30 yaşındaki oyuncunun da A Milli Takım ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne gitmek için siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

İrfan Can Kahveci

60 MİLYON TL GARANTİ MAAŞ

Sözcü'de yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'a transferinde en büyük engel, deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı 60 milyon TL garanti ücret olarak gösteriliyor. Cengiz Ünder örneğinde olduğu gibi İrfan’ın ücretinin iki kulüp arasında paylaşılması formülü gündeme gelebilir.

Cengiz Ünder

RESMİ GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA

Siyah-beyazlı yöneticilerin, İrfan Can'ın transferinin devre arasındagerçekleşmesi için önümüzdeki ay Fenerbahçe yönetimi ile resmi olarak temasa geçmesi bekleniyor.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası