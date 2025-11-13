Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir yıldız daha! Transferde tek engel var
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kiraladığı Cengiz Ünder'in ardından Fenerbahçe'den bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ünder'i eski parlak günlerine getiren teknik direktör Sergen Yalçın, şimdi de sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin transfer edilmesini istiyor.
- İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ta sağ/sol kanat veya 10 numara olarak oynayacak.
- Oyuncunun maaşındaki en büyük engel 60 milyon TL.
- Beşiktaş yöneticileri, İrfan Can'ın transferi için Aralık ayında Fenerbahçe ile görüşmeyi planlıyor.
- İrfan Can, 2026 Dünya Kupası'na gitmek için transferi tercih ediyor.
Beşiktaş'ı 4-2-3-1 sisteminde oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kararıyla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'yi sağ/sol kanat veya 10 numara olarak kullanmayı planlıyor. 30 yaşındaki oyuncunun da A Milli Takım ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne gitmek için siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.
60 MİLYON TL GARANTİ MAAŞ
Sözcü'de yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'a transferinde en büyük engel, deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı 60 milyon TL garanti ücret olarak gösteriliyor. Cengiz Ünder örneğinde olduğu gibi İrfan’ın ücretinin iki kulüp arasında paylaşılması formülü gündeme gelebilir.
RESMİ GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA
Siyah-beyazlı yöneticilerin, İrfan Can'ın transferinin devre arasındagerçekleşmesi için önümüzdeki ay Fenerbahçe yönetimi ile resmi olarak temasa geçmesi bekleniyor.