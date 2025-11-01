Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Cengiz Ünder hırs küpü: Fenerbahçe'yi bana bırakın!

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder hırs küpü: Fenerbahçe'yi bana bırakın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Cengiz Ünder hırs küpü: Fenerbahçe&#039;yi bana bırakın!
Beşiktaş, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Derbi, Sergen Yalçın, Abraham, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder, derbi için hırs küpü. Yıldız oyuncu eski takımına karşı ilk 11’de başlamayı çok istiyor. Abraham’ın kulübede başlama ihtimali belirdi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta nefesler tutuldu, kara bulutları dağıtmak için Fenerbahçe derbisi bekleniyor. Zirveden 11 puan geride bulunan siyah beyazlılar, resmen havlu atmamak adına bu maçı mutlaka kazanmak zorunda.

EN HIRSLI OLAN İSİM CENGİZ ÜNDER

Beraberlikte bile mevcut sıkıntıların daha da büyümesinden endişe ediliyor. Beşiktaş’ta dev karşılaşma öncesi en hırslı olan isim ise Cengiz Ünder... Fenerbahçe’den kiralanan yıldız oyuncu eski takımına karşı forma giymek için can atıyor.

TOURE SANTRFORA

Sergen Yalçın’la görüşen millî futbolcu, derbiye ilk 11’de başlamak istediğini söyledi. Cengiz’in ilk 11’de tercih edilmesi durumunda kadroda önemli değişiklikler olacak. Cerny bu durumda sol kanatta başlayabilir ve Toure yedeğe çekilebilir. Başka ihtimal ise Toure’nin santrforda başlayıp Abraham’ın kulübede beklemesi. Sergen Yalçın’ın bu seçenekleri ciddi şekilde düşündüğü ve kararını maç gününde vereceği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğini uzattıABD'de tüyler ürperten olay! Çölde 315 insan külü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco’nun Beşiktaş planı ortaya çıktı! Futbolcularına talimat verdi - SporTedesco’nun Beşiktaş planı ortaya çıktı! Talimatı verdiGalatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Okan Buruk'tan Fatih Tekke'nin yıldızına özel önlem - SporBuruk'tan Fatih Tekke'nin yıldızına özel önlemSelçuk İnan'dan tepki: Ucuzdu, çok üzgünüm - SporSelçuk İnan'dan tepki: Ucuzdu, çok üzgünümAnadolu Efes, İspanya'da mağlup oldu - SporAnadolu Efes, İspanya'da mağlup olduArda Turan'a dünya devinden bomba teklif: Jet hızında cevapladı - SporArda Turan'a dünya devinden bomba teklif: Jet hızında cevapladıBaşakşehir, Kocaelispor'un galibiyeti serisini sonlandırdı - SporBaşakşehir, Kocaelispor'un galibiyeti serisini sonlandırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...