Beşiktaş'ta Cengiz Ünder hırs küpü: Fenerbahçe'yi bana bırakın!

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta nefesler tutuldu, kara bulutları dağıtmak için Fenerbahçe derbisi bekleniyor. Zirveden 11 puan geride bulunan siyah beyazlılar, resmen havlu atmamak adına bu maçı mutlaka kazanmak zorunda.

EN HIRSLI OLAN İSİM CENGİZ ÜNDER

Beraberlikte bile mevcut sıkıntıların daha da büyümesinden endişe ediliyor. Beşiktaş’ta dev karşılaşma öncesi en hırslı olan isim ise Cengiz Ünder... Fenerbahçe’den kiralanan yıldız oyuncu eski takımına karşı forma giymek için can atıyor.

TOURE SANTRFORA

Sergen Yalçın’la görüşen millî futbolcu, derbiye ilk 11’de başlamak istediğini söyledi. Cengiz’in ilk 11’de tercih edilmesi durumunda kadroda önemli değişiklikler olacak. Cerny bu durumda sol kanatta başlayabilir ve Toure yedeğe çekilebilir. Başka ihtimal ise Toure’nin santrforda başlayıp Abraham’ın kulübede beklemesi. Sergen Yalçın’ın bu seçenekleri ciddi şekilde düşündüğü ve kararını maç gününde vereceği öğrenildi.