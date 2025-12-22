Kaydet

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi üzerinde bulunan hafriyat döküm sahasında, devrilme tehlikesiyle burun buruna gelinen tehlikeli bir kaza yaşandı. Sahada yük boşaltma işlemi yapan bir kamyon, damperin açıldığı sırada kontrolden çıkarak geriye doğru kaymaya başladı. Yol kenarındaki boşlukta tekerlekleri havada kalarak askıda durabilen dev araç, çevredeki işçilere büyük panik yaşattı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası bölgeye vakit kaybetmeden vinç ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu asılı kaldığı noktadan güvenli bir şekilde çekilerek kurtarılan kamyonun ardından döküm sahasındaki çalışmalar normale döndü.

