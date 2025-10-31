Bir dönem Beşiktaş forması giymişti... Yeşil sahalara veda edip dönerci oldu!

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Orkan Çınar, futbola 29 yaşında veda etti. Genç yaşta sahaları bırakan futbolcu, Bursa İnegöl’de dönerci dükkanı açarak yeni hayatına başladı.

Geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilmesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Çınar'ın son hali ortaya çıktı. Bir müşterisi eski yıldızın fotoğrafını döner dükkanında çekip paylaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE BOY GÖSTERMİŞTİ

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olmasıyla birlikte büyük bir yetenek olarak gösterilen, Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde dahi boy gösteren Orkan Çınar'ın genç yaşında futboldan uzaklaşmasına görenler anlam veremedi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde 229 maça çıkan Orkan, 31 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat oyuncusu, son olarak Adanaspor formasını giymişti.