Süper Lig ekibinin başkanından bahis açıklaması: Bir takımı küme düşürdüler

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, kırmızı-siyahlı futbol takımının isim sponsoru Mısırlı'nın Nişantaşı'nda faaliyete geçen mağazasının açılışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bahis soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, "Çok şaşırdığım bir şey var: İnsanların şaşırması. Hepimizin gözünün önünde bahisten çok daha kötü şeyler oldu. Bunu hep beraber seyrettik. Buna şaşırıyor olmamıza da ben şaşırıyorum. Ekonomisi iyi planlanmamış hiçbir şeyin stratejisi de ahlakı da iyi olmaz. Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçmiştir. Bahçemiz süpürülerek temizlenmez. Hepimizin bahçesinde enkaz var. Bu enkazı temizlememiz lazım. Bunun için savcılarımız görev yapıyor. Bunun sonucunu bekleyeceğiz. İnsanların masumiyetlerine de saygı göstermek zorundayız." diye konuştu.

Bahis firmalarının futbolda en önemli kulüplerin sponsoru olduğuna dikkati çeken Hurma, "Bahis artık futbolun içinde var. Futboldan çok büyük paralar kazanıyorlar. Futbola da aktarıyorlar. Bunun içinde de ahlaka uygun davranış sergilemeyecek insanların olması çok doğal. Bizim yapmamız gereken bunların bu ortama gelememesini sağlamak. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bu hakemleri biz yetiştirdik, seçtik ve oraya getirdik. Bunları gönderip başka kişileri getirdiğimiz zaman biz temizlenmiş olmayız." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda dönüşüm gerektiğini vurgulayan Süleyman Hurma, şöyle devam etti:

"Bu süreç herkesle devam etmeli. Burada birtakım insanları futboldan el çektirip hapse atmakla futbolumuzu temizleyemeyiz. Anlayışı temizlememiz lazım. Zorla 30 bin kişiyi stada passoligsiz sokmak. Onu devlet imkanlarıyla desteklemek. Passoligsiz oraya gelen insanların gelen takımları taciz etmesi. Sahaya çıkan hakemin maçı katletmesi. Bir takımı küme düşürmesi, başka takımı ligde tutması. Bunlar daha ağır şeyler. Anlayışımızı değiştirmeden bir şeyleri değiştirmemiz mümkün değil."

"ARZU ETTİĞİMİZ YERE VARACAĞIMIZDAN KUŞKUMUZ YOK"

Trendyol Süper Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili de konuşan Hurma, "Onur Can Korkmaz ile devam ediyoruz. Lige çıkarken de kendisi vardı. Yetenekli, takımımızı bilen ve beklentimizin olduğu bir isim. Takımımız sanıldığından öte çok kuvvetli bir takım. Sezon başından beri arzu ettiğimiz ilk 11'le sahaya çıkamadık. Arzu ettiğimiz yere varacağımızdan hiç kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

"STAT İNŞAATI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Fatih'te inşa edilen stadın son durumuna dair bilgiler de veren Süleyman Hurma, sözlerini şöyle tamamladı:

"8 yıldır hiçbir koşulda seyircimizin desteğini arzu ettiğimiz şekilde alamadık. Tarafsız sahada gibi oynadık. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın atmosferi futbola uygun değil. Çok büyük bir dezavantaj. Bunu ağır bir şekilde yaşıyoruz. Stadımızın inşaatı başladı. Tüm hızıyla sürüyor. Bitmesi 18 ay olarak söylendi. Tahmin ediyorum 13-14 ay sonra sahamızda maç oynayacağız. Yeni stat hazır olana kadar maalesef başka bir çaremiz yok. İstanbul'da çok stat var ama kulüpler sadece kendileri oynamak istiyor."