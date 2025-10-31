Özgür Özel'in '5.5 milyonluk bahis' iddiası ihbar sayıldı: Savcılık soruşturma başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ekim gerçekleşen Esenyurt mitinginde, "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçı için Kuzey Kıbrıs’tan biri, 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" iddiasında bulunmuştu.

Özgür Özel'in iddiasını ihbar sayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu olay ve yasadışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere re'sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da basın toplantısı düzenledi. "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var" sözleri gündemi değiştirdi.

TFF Hukuk Müşavirliği; vakit kaybedetmeden 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle 28 Ekim Salı akşamı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. PFDK, 31 Ekim tarihli toplantısında, Türk futbolunda deprem etkisine yol açan bahis dosyalarını karara bağladı.

152 hakemden 149'u 8 ila 12 ay arasında değişen sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldı. Tahkim Kurulu'nun cezaları onaması halinde bu isimlerin kariyeri bitecek. MHK Talimatı gereği, 45 günden fazla ceza alınması halinde bir daha hakemlik yapılamıyor. Bahis oynamadığını ve bahis hesabı açmadığını belirterek, 30 Ekim'de Çağlayan Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulunan üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 3 hakem hakkında ise incelemenin sürdüğü belirtildi.