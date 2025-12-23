Türkiye Gazetesi
Meclis'te "Ortak Rapor" toplantısı
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım aşamasına geçti.
Özetle DinleMeclis'te "Ortak Rapor" toplantısı
Kaydet
Gündem 51 dk önce
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve koordinatör grup başkanvekilleri, komisyonun rapor yazımı ve çalışma süresinin uzatılması gibi konularda görüştü.
- Toplantıya AK Parti, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve DEM Parti milletvekilleri katıldı.
- Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
- Koordinatör grup başkanvekilleri yarın Meclis Başkanı Kurtulmuş ile tekrar bir araya gelecek.
- Perşembe günü komisyon toplanarak çalışma süresinin uzatılması talep edilecek.
0:00 0:00
1x
ESMA ALTIN - Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün komisyonun koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
POLİTİKA
AK Parti MKYK toplandı: Süreçte yol haritası işliyor
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Feti Yıldız, koordinatör grup başkanvekillerinin yarın rapor yazımı gündemiyle tekrar Meclis Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geleceğini belirtti.
Yıldız, perşembe günü ise komisyonun toplanarak çalışma süresinin uzatılmasının görüşüleceğini ifade etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR